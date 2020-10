La rencontre de D2 ACFF entre Acren Lessines et Ganshoren de ce mercredi 7 octobre ne se disputera pas suite à un cas de Covid qui s’est déclaré à Ganshoren ce lundi et est reportée à une date ultérieure. Le match des Verts de ce dimanche 11 octobre contre Meux devrait plus que probablement lui aussi être remis.

