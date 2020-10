Quatre ans de prison pour un accident mortel à Jette

Le chauffeur responsable d’un accident mortel le 2 février sur la place Philippe Werrie, à Jette, a été condamné mardi par le tribunal de police de Bruxelles à quatre ans de prison et une amende de 24.000 euros. Youssef C., 30 ans, écope également d’une interdiction de conduire à vie. L’accident avait coûté la vie à un piéton âgé de 51 ans, renversé par le véhicule de Youssef C. Un passager de ce dernier avait également été grièvement blessé. Selon les experts en circulation, le trentenaire roulait à une vitesse de 125 km/h.

