Un homme condamné à 15 mois de prison pour cambriolage et abus de confiance

Condamné pour cambriolage et abus de confiance. - Illustration/V.Rocher

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné mardi un jeune homme dans la vingtaine à une peine de prison de 15 mois pour cambriolage et abus de confiance. Il avait entre autres loué une voiture et ne l’avait jamais rendue. Il ne s’est pas présenté à son procès et a été condamné par défaut.