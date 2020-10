Bruxelles: une fresque en hommage au personnel de 1ère ligne lors de la crise Covid

Dans le contexte de la crise sanitaire mondiale actuelle, la Ville de Bruxelles et Visit.Brussels, en collaboration avec le CPAS de la Ville et le CHU Saint-Pierre, ont pris l’initiative de réaliser une fresque en l’honneur des nombreuses personnes qui ont été – et sont toujours à l’heure actuelle – en première ligne dans la lutte contre le coronavirus.

