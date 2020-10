Ivre, il tente de dépasser un tram et explose 6 voitures en prenant la fuite!

Le trentenaire, qui circulait sous l’influence de l’alcool à… 8 heures du matin, roulait sous couvert d’un permis provisoire, sans «L» à l’arrière et sans guide à ses côtés, et il a en plus tenté de prendre la fuite, après son dépassement qui aurait pu coûter des vies…

** ********* ******* ********* *********** * ********* **** ** ****** ***** *** **** ******* ** ****** *** ** ***** ** *** ********* ** ********************** ** ********* *** ********* ** * ****** ** ************ **** ********** ** ******* ** ********* ** **** *** ********** ***** ******* ** * ******** **** ******** *** ******** ** **** ******** ***** *** ** ***** ******* ** * ***** ** ****** ********** ***** ** ****** ** ****** ** * ******** *** ***** ******* ** ******** ** *** ***** ** ** ********* ***** ***** ******* ** ******** ** ******** ** * ****** ** ****** ** ***** ** ** ****** ***** ******* ********** ********* *** ********** ** ************ ********** *** ** * ****** ********* **** ******** *** ******** ** **** ******* ** *** ***** *** ****** ** ************** **** ************* *** ************ ************* ***** *** **** ** ************** *** ******** **** *********** **** ***************** ** **** ******** *********** *** ** ****** ******* *** **** *************** ******* ********* ******* *** ** ***** ******* ******* ** **** ******* ******* **** ******* ****** ****** *********** **** ***************** ** ************ ** **** ***** ** *** ******* ***** ** *** ***** ****** ******** ******* ** ********** *** ***** *** *** **** ******* ************ *** ************* * ***** ****** ** ** ******** ** ** * ******** ** ****** **** ********* ******* *********** ** ***** ** ******** ** ****** ***** **** **************** ***** *** ** ******** ** ****** ** ********* ** ** ****** *** *** *** ** ************* ******** ****** ** ******** ** ***** ** ********* *** ************* ********* ** ** ********* ********* ** ****** ** *********** * *** ***** ******** *** * ******* **** *** ***** *** *** ********** ** ************ ********* ******* **** ** **** ****** ** ** **** ******** ** ************ *** ********** ********** *** ******** ***** *** ******** ** ************ ** ********* ****** *** ** *** ******** **** *** ****** ***********