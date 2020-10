Manifestation Arménie: «ce qui s’est passé est inadmissible»juge Philippe Close

Mercredi matin, près de 2.000 personnes, selon la police de Bruxelles-Ixelles, ont manifesté sur la petite rue de la Loi pour dénoncer les attaques de l’Azerbaïdjan contre l’Arménie. Vers la fin du mouvement, des manifestants se sont regroupés sur le rond-point Schuman et ont bloqué la circulation ainsi que plusieurs tunnels. La distanciation sociale n’était clairement pas respectée et peu de personnes portaient le masque. «Quelle que soit la cause, ce qui s’est passé est inadmissible.»

