Brussels Airport s’apprête à transporter des vaccins contre le Covid-19

Brussels Airport est en pleins préparatifs pour recevoir et transporter les premiers vaccins contre le Sars-CoV-2, révèle la direction de l’établissement jeudi. Le département cargo de l’aéroport (Brucargo) identifie tous les scénarios pour assurer l’importation et l’exportation de manière sûre et efficace des différents types de sérums.

