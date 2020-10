L’échevin Azaoum présent à une réunion malgré la quarantaine du collège molenbeekois

Mercredi soir, le cabinet de la bourgmestre Catherine Moureaux communiquait qu’un échevin était positif au Covid-19 et que «l’ensemble des membres du Collège se feront tester au plus tard, ce jeudi 8 octobre. Dans l’attente des résultats, toutes les activités, travaux ou réunions des membres du Collège sont suspendues.» Et pourtant au même moment, l’échevin des Sports Jamel Azaoum ne respectait déjà pas cette période de «quarantaine» puisqu’il était présent à une réunion de l’ASBl paracommunale Molenbeek Sport mercredi soir à 18h30.

********** ****** *** ** ** ******* **** **** ****** ****** **** ******** *** ** ********** *** ******** ** ** ********* ******** ** ********* ******* *** ******* **** ** **** ***** *** ****** **** ** ***************** ******** ***** ******* ************* ** * ****** ******* ****** ** ******** ****** *********** ** ******** ***** ****** ********** ***** ****** ****** ******* ***** ******* ** ******** ** **** ** ***** ** ****** ** ******* ****** ***** ******** ** ** ********** **** ****** ******* ****** ****** ** ******* ** ** ********* ** ******* ** **** *** ** *** ** *********** * ************ ** *** ******* ***** *** ** ****** ****** **** ******** **** ** * ***** ** ******* **** **** *** ****** ******* ** ******** *** *** *** ** ******* ** ********** *** ******* ** ********* ** ******** ** ******************** ******** ***** ** ********* ****** ********** ********* ** ******* ** ** *********** ********* ********* ** **** ******** *** ***** ****** ********** *** ******** ** ******* ******** ** ******* ** **** **** *** ****** *** ****** ******* *** *** ****** *********** ******* *** *********** ***** ** ******* ** **** ****** ** ** ******** ******** *********