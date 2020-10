Michy Batshuayi, la seule et unique étincelle de Diables rouges plutôt éteints

Avec une équipe comptabilisant à peine 98 sélections et les néophytes Vanheusden et Saelemaekers, la Belgique a trop rarement pu faire sortir le bloc ivoirien, en concédant un penalty stupide au moment où se profilait la victoire (1-1). Seule exception dans la relative déception ambiante: le but de Batshuayi. Les 7000 supporters revenus au Heysel ont fait le même constat que Martinez: les Diables de demain ont encore des progrès à faire. Malgré un potentiel bel et bien présent.

Si Saelemaekers s'est montré décisif sur le but de Batshuayi et que Vanheusden a commis quelques imperfections techniques et tactiques, Bornauw a commis un penalty stupide peu de temps après sa montée au jeu.

Les bulletins des Diables rouges: une première réussie pour Vanheusden

Les Diables rouges ne sont pas parvenus à s'imposer, ce jeudi soir, contre la Côte d'Ivoire (1-1). 