La chanteuse de jazz Fanny Bériaux sort son deuxième album «New-York Sessions»

La Bruxelloise Fanny Bériaux sort son deuxième album «New-York Sessions». Neuf titres chantés en anglais et en français, où l’artiste dévoile ses impressions sur la ville de New York. Cet album, enregistré avec des figures marquantes de la scène jazz et rock new-yorkaise, a aussi donné naissance à un spectacle.

