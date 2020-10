La Croix-Rouge appelle aux dons avec un Top Chef de personnalités

Un concours culinaire Top chef spécial Croix-Rouge a été tourné dimanche dans des studios situés à Anderlecht avec les deux chefs étoilés David Martin (La Paix) et Alexandre Dionisio (Villa in the Sky), mais également avec le demi-finaliste belge du dernier Top Chef Mallory Gabsi, la chef cuisinière Leslie Winandy du blog «Leslie en cuisine», le DJ Kid Noise et l’animatrice Silent Jill (Jill Vandermeulen).

