Woluwe-Saint-Pierre passe à l’action contre les sacs éventrés

Sortir de chez soi le matin et voir un sac poubelle blanc déchiré au milieu de la route: une triste réalité bien connue des Wolusanpétrusiens et une nuisance contre laquelle la commune a décidé d’agir. L’origine de ce problème? Les renards, chats, pies et corneilles qui s’attaquent aux sacs, mais également les habitudes des citoyens.

** ********* ** ********* *** ******** ** ******* ********* ** ******************* **** *** ** ******** *************** ****** ****** *** **** ********** ** *************** *** ********** ******** ******** ** *********** ****** ******* ***** ** ******** ***** ******** ********* ** ** ********** ******** ******** *** ** ******** *** **** ****** *** ******* *** ******** *********** ** ** ********* *** ********* **** *** **** ********* ******** *********** ********** ** ****** ********* ***** ** ********* ******** *** *** ******** *************** ** **** **** ************ ** ***** ******** *** ********** ***** ******** **** *** ** *********** ***** ******* ** ******** **** ** ****** *** ******** ** ** ******* ** ****** *************** ********* ******* *** ********* ** ******** *** **** ****** ** ********* ********* ** ********* *** ******** ** ********** *** **** *********** *** ********* **** *** ********* **** ******* *** ******** ** ******** ** ****** ** ***** *** ********* ***************** ******** ******* *** ******** ** ******* *** ******* ** ******************** ******* ** *** ******** ******* *** *** ******** ************ ** ****** **** ** ***** ******** ** ** ********* ***** *********** *** ******** ************** ********* ******** ***** ********* ** *** ** ***** ****** *** ** ** **** ** ****** **** ** *** ************** *** *** ********* *** ** ******** ********* **** ***** ************** ** ********* *** ********* ** ** ******** **** ** ********** ** ******** *** *** ********* ********** ****** ** **** *********** ** ***** ** ***** **** ** ***** * ********************* ******** ******** ****** ********* ** ****** ** ** ********* ********* *********** **** ********** **** *** ***** ******** **** *** ********* ** **** ****************** ***** ******* *** ***** ** ***************** ***** ****** ** ********* **** ********* ** ** ************************