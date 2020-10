Tirage au sort de la coupe de Belgique: retrouvailles en vue pour l’Union et le RWDM

Qualifiés sans forcer leur talent pour les seizièmes de finale -en prenant respectivement la mesure de Rochefort (1-8) et de Heist (4-0)–, le RWDM et l’Union SG savent à quoi s’en tenir. Le tirage au sort réalisé ce lundi soir a en effet offert un séduisant déplacement à Malines pour les Molenbeekois et la réception de Mouscron pour l’Union.

*** ******* *** **** ********** ********** ****** *** ***** ***** ** ***** ** ******* ******** ********** ** ** ****** ** ********** ** ******* ** ******** *** **** **** ************ ****** ******* ***** ****** ** *** ********** ** *** ** ** ** ********* ******** ************ *** ***** ******** **** *** ********** ** ******** ******* ** ******** ******* *** ************ ******* **** ************ ** ** ****** ** ********** ********** **** ** ***** ******** ** ***** ** ********* *** ********* *** ******** *** ********* ******** ** ****** ** *** *** ** ** ******* *** ********** ** ****** ******* ** ****** ** **** *** ** ****** *** **** ** ****** *** ************* *********** ** ****** ** **** ******* ** ********* ********** ************ ** ******* *** ******* ** **** ** ********* ** ***** ****** **** ******** *********** ** **** ************ ********* *** ***** ********** ** ****** **** ** ******** **** *** **** **** ***** ******** ********** *** **** ********************** *********** **** *** ***** ******** ******* **** ** ******* *** **** ********** *********** ** ********** ******************** **** ** ***** **** ********** **** **** ************ ******************* ** ******* ****** ** ***** ** ***** *** ************ ** ******** ** ** ****** ********** ***** ** ***** *** ******* ** ** ******* ** *** ******** ****** ********* ** ** ********* ************* ***** ********** ******* *** ********* ** *********** **** ******** ***** *** *** **** ******** **** *** ******* ** ********* ** *********** ***** ** **** ***** ********** ***** ****** ** ********** ** ************ ** **** ** ************* *** ** ******* **** ********** ******** ********************** ** ********* ** ****** ************** ******* ** ****** ** ***** ******* ** ***** ****** *** **** ******* ********** ************ *** * ******* ** ****** ********** ****** ** ******* ********** **** ************ *** ******* ********** ** **** ********* **** ***** ** ***** ********* ***** ** ********* ***** ** ****** ********** ** ********** *************** *****