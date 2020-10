Iriscare a distribué 885.000 masques dans les maisons de repos bruxelloises

Depuis le début de la crise sanitaire, Iriscare distribue régulièrement du matériel afin de soutenir les services et institutions bruxelloises. Entre le 29 septembre et le 6 octobre 2020, un stock stratégique d’un mois a été distribué aux maisons de repos et maisons de repos et de soins bruxelloises.

