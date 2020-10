Berchem-Sainte-Agathe: la rue de Dilbeek sera à sens unique

La rue de Dilbeek, à Berchem-Sainte-Agathe, va devenir partiellement à sens unique à partir du premier novembre et ce pour une durée minimum de six mois. «Il s’agit d’un test de six mois. Après cela, nous évaluerons la mesure», avance d’emblée Christian Lamouline (cdH), le nouveau bourgmestre de Berchem-Sainte-Agathe.

** *** ** ******* **** ** **** ****** ** ** **** ********** ******** ** ****** ** ********************* *** *** ******** ************ ****** ****** ** **** ****** *** ** ****** ** ***** ********** ****** *** ******* ** ******* ** ********** **** ** ******* **** *** *** ********* ** **** ******** ****** *************** ******** ** ************ ** ********** ******* ** ****** ** ******* ** ** ************ ** ********************** ************ ***** ***** ******** **** ********************* ****** ** ***** ** * * *********** ** ** *** ** ******** ***** ** ************ ** ********** ******* ****** ****** *** ******* * *** ** *** ** ************ ** **** ******* ** ****** ******* ******** *** ** *** ** ******** **** ***** *** ** ******** *** *** ******** *** ****** ** ******** *** ** ****** ** ******** **** ******* ******* *** ********* ********** **** *** ***** *** ** ******* *** ***** ******** ** ******* *** ******** ** ** ****** ** ********** ** ****** ***** ** ***** ******** *** ************* ******** ********* ********** **** *** ******** *** ********** ********* ********* * **** ***** ********* **** ************ ** ** ********** ******** ******** ******* ** ****** ***** ********* ** ******* ** ******** ************ ***** ********* *** ******** ** **************** **** *** ********* ** ******* ** *** ********* *********** ***** ******* * *** ** *** ** ************ ** **** ******* *** *** ****** *** ********** *** ********* ** ******** *** **** ***** ****** *** ********** *** ******************* ******** ***** ************** *********** ********** ******** ******** ****** ** ** ******* *** *** ******** *** ******* **** ** ********** ** *** ********** **** *** **** ****** **** ** ******** **** **** ******* ******* *** ********* **** ************ ** ***************** ******* ********* **********