Etterbeek et l’ULB partenaires dans un projet de verdurisation de cours d’écoles

Etterbeek et l’UBL mènent une étude pour verduriser les écoles - S.F.

Dès ce mois d’octobre débutera un partenariat entre l’ULB et la commune d’Etterbeek autour d’une étude d’une durée de six mois visant à repenser l’aménagement des cours d’école et des espaces communaux ouverts.