Schaerbeek: poignardé trois fois, il se défenestre pour échapper à son propriétaire

Ce mercredi, le propriétaire d’un immeuble de rapport de Schaerbeek a comparu devant la 54e chambre du tribunal correctionnel de Bruxelles pour répondre d’une tentative de meurtre sur son locataire en novembre 2019. Le prévenu avait loué le même bien à deux personnes différentes. Sommé de s’expliquer, la discussion entre ce dernier et le locataire a dégénéré au point où la victime a reçu trois à quatre coups de couteau et a dû se jeter sur la terrasse de sa voisine trois mètres plus bas pour s’échapper.

