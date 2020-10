130 policiers mobilisés pour des perquisitions liées à la mafia albanaise!

Ce mardi 6 octobre 2020, au matin, une opération d’envergure a été menée par la PJF Mons-Tournai dans le cadre d’une enquête impliquant une organisation criminelle liée à la mafia albanaise active, notamment, dans le domaine des plantations de cannabis, des armes et de l’immigration clandestine. Cette structure criminelle était implantée partout en Belgique et à l’étranger mais principalement sur Bruxelles et Anvers. Des plantations ont également été découvertes à Quaregnon et Roisin.

