Commission Covid : pas de directive pour le transport depuis les maisons de repos

Le Service de l’Incendie et de l’Aide Médicale Urgente (SIAMU) de la capitale disposait d’un certain stock d’équipements de protection et n’en a donc jamais manqué malgré la pénurie internationale. Il n’a par ailleurs reçu aucune directive de refus de transport de patients en provenance des Maisons de repos et apparentées vers les hôpitaux, a affirmé jeudi le directeur général du SIAMU Tanguy du Bus de Warnaffe, devant la commission spéciale Covid 19 du parlement bruxellois.

** ***** *** ** ****** ** ** **** ** ** ***** ****** ************ ** *********** ** ** **** *** ******** ** ********* ** ** ********* *** ********* ** ** *** ** ******** * ******** *** ** ******* ***** ****** ********** ** ***** **************** ** ********** **** ** ****** ** ****** ** ************** ********* ** ******* ** ** ***** ** ***** ***** **** ******* ***** *** *** ******** ********** *** ** ********* ** ********* ******** ** ** ********* **** ******* **************** ** ********** ******* ** ******** *************** *** ** ****** ** ***** *** ******** ******* ** ******* ************ ** ********* *********** ** ********* ********* ****** ******* ***************** ** ***** ** ** **** ****** ******* ***** ******** ***** ** **** *** ********* ** ****** ****** ** * * ** ** ***** ** *** **** ** ******* ************ ** ******* **** ***** ****** ** *** ** ********* **** ********* **** ** **** **** *** ******** **** *** ********* **** ******* **** ** ******** ************** ********* **************** ** *********** ** * ********** ********* *** *** ****** *************** ** ** ********** ** ******* ***** ********* **** ****** ** ************* **** ** ******* ** ************* ** ** ********** **** ** ************ ********** *** *********** ***** ** **** *** ********* **************** ** **** ** ***** ***** ********* *** ************ **** ** **** ** ** ****** ***** ********* * ***** ********** ******* *** *** ***** ** ********* *** ***** ********* ******* ** ****** ** *** * ****** ** ******** ** **** ** ********** ** ********* ********* * ********** ********* ******* ********* ************ ********** ********* ********** ** ********* *** ********** *** ******* ** ***** **** ************* ** ****** * ********* *** *** ********** ****** ******* **** ** ********** **** ****** ******** ** ************* **** ****** ** *** ** ******** ******* *** ** *** ** ***** ** *************