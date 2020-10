Demol: «On est conscient qu’on est passé à côté de quelque chose cet après-midi»

Le RWDM peut nourrir de gros regrets à l’issue de leur rencontre face au leader Seraing. Et pour cause puisque les Molenbeekois ont rapidement mené 2-0 avant de se faire remonter et ont joué une mi-temps en supériorité numérique. Mais ils repartent finalement bredouille face à des Sérésiens très réalistes.

