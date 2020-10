Bruxelles: le Projet « Emille » booste les 1.000 jours de tous les nouveau-nés

Permettre à tous les enfants de vivre une expérience de socialisation en milieu d’accueil : grâce au soutien du Fonds Viva for Life de CAP48 et de la COCOF, l’ASBL Badje, la Ville et le CPAS s’associent pour booster les 1.000 premiers jours de tous les nouveau-nés de la Ville de Bruxelles.

