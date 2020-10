Sous cocaïne et sans permis, il manque de renverser un policier à Ixelles

Un jeune homme répondant aux initiales de K.R. a comparu ce mardi devant le tribunal correctionnel de Bruxelles pour répondre d’un délit de fuite et d’une rébellion armée. Le 22 décembre 2019, K.R. au volant d’une voiture «volée», sous influence de cocaïne et d’alcool à 11h a failli écraser un policier venu l’intercepter. Au cours de son interpellation, le jeune prévenu s’est débattu et a exhibé son sexe en guise de provocation.

