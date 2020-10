Bruxelles inaugure Digitalcity, son pôle formation-emploi des métiers du numériques

Bruxelles a désormais son pôle formation et emploi consacré aux métiers du numérique. Digitalcity, c’est son nom, a été inauguré mercredi de manière virtuelle. Basé à Auderghem, ce pôle se compose de 17 salles de cours et d’une équipe de 25 experts pour former et anticiper les besoins des entreprises.

