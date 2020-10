Nos clubs de Nationale font face à la crise de différentes manières

Depuis jeudi dernier, toutes les compétitions seniors de l’ACFF sont suspendues jusqu’au 1er novembre. Et cette suspension risque bien de se prolonger. On devrait d’ailleurs y voir plus clair rapidement puisque les autorités fédérales devraient annoncer de nouvelles mesures incessament sous peu. Pendant ce temps, les clubs, eux, sont dans l’attente et adoptent des attitudes différentes. C’est ce que révèle notre coup de sonde dans nos huit clubs évoluant en D2 et D3 ACFF.

** ******* *** ************ *** ****** ***** ********** *** ******** ** ********** *** ************** ***** ******* ***** *** ******* ** ******** ** ****** ** ******** ** ********** ***** ** **** *** ********** *** ****** ************* *** ****** ***** *********** ******** **** *** ******** ***** ******** ****** ** ******* ********** ********* ******** ** ******** ** ************ ** ****** ** **** **** ******** *********** *** ***** ******** ***** ******* ****** ** ****** ** *** ******* ************ * ***** ********** **** ** ********* ************** ** ***** ****** ********** ** ******** ******* ************ ** ** ********* ****** ****** ******** ***** ** ***** ** *** ******* ** ** * ****** *** ************** ** ************** ******** ****** ****** ** ****** ********** **** ** ******** *** ** *********** ******** **** ********** ** * ********* ***** *** ** ***** ****** *** ********** ******* **** ****** ** *************** ** ******** ************* ********** ****** ****** ***** ********** ** ******** ********** * ***** ******** ******* ******* **************** ** * ****** *** ************** ***** ******** ******************** ** ** *********** ** ********* ** ******** *** ********** *** ****** *************** **** ******** *********** ** *** ************ ** ** ** ****** ********* ******* ******** ** **** **** *** **** ********** ****** **** **** **** ********************** ** ****** ******* ******* *** ** *********** ***** ***** ******* ********** ***** ******** ********** ** ****** ********* ** ****** *** ****************** ** ******** ******** ****** ** ********* ******* ** **** *********** ******* *** ********** ** ****** **** ******* ******* ************ ** ****** ********* ******* ** ******** *** **** ** ****** **** *** ******* ****** ****** *** ** * * ******* ** ********** ** **** ** *** * **** *** *********** **** ******* ****** ***** ************** **** ** ******* *** ********* ** ******** *********** ** ****** ** ***** ***** ** ** ****** ********* ** * ********* **** ** ******** ******* ***** ***** **** *** *** ***** **** ****** ** ** ********* ************** ** **** ** ***** ***************** ** **** ******* * ***** ******* *** ** ****** ** ******** ** ********* *** *********** *** ***** ****** ***** *********** ** **** * ***** ******* *** ** ***** **** *** ************** *** ****** ** ***** ***** ************** ***** ******* ***** ** ******** ** ******* **** ** ******* ** * ** ** *** ******* **** ** ** ***** ** *********** ***************** ** ************** ******** ****** ******** ** ****** ********** * **** ***** ***** ** **** ** ** * ***** ********* ****** *** ********* ** * ******** ** ********* ***************** ** ***** ******* ** ** ** ****** **** ** * ****** ** ***** ** ** ********** ** ******** ** ****** ** ******* ********** **** ** ********** *** ********* ** *********** **** **** ***** ************ ** ****** ** *** ** ** ******* **************** ****** *** ** ********** ****** *** ****** ** ******* ************* *** ********** * ** **** ** ***** ** ******** ****** ***** *** ******* ******** ** ***** ** *********** ********** ******** ******* ** ****** *** *** ***** ** ***** ** ********** ** *********** **** *** ****** ***** **** ** ******* *** ********* *** ** **** **** ************** ********** ** ***** ******* ********* ******** * ************ ** ***** **** *** ******** *** ************** *** ****** ***** ******* *** ********** ***** ** ******* ********* ***** ****** ***** ** **** *** ** *********** ********** * **** **** ** ***** ** *********** ** ********** *********** ** *** ** ********* ** *********************** ******** ** *** ********** ********* ** ******* ** ***** **** ** ********** ** * ************ ** ***** **** *** ******** ************ **** ** ***** *** ****** **** ** ***** *** ******* ***** ************ ** ******* ** ********** ** ** ******** ******* * ********* **** *** ************** *** ***** ******** ***** ******* ** ****** ** ******* ************ ********** ** **** ******** ******* ******** ******************* ******** ** ********* ******** ***** ********** ********** **** ******** ***** ******** *** ******* ** ** ***** ** ** * ********** **** ******** ** ****** *** ** ******** ** *** **************** ****** * ******* *** ***** ****** ******* ****** ** ***** ** ******** ** ******* ****** ******* *** ******** **** ******** ** ****** **** **** *** ************** ****** ********** ************** ********** ******* **** ** *** ****** *** ******* ** *************** ******** ******* ************* ** ****** ************* ****** ******* *** *** ************ ******** ********* ****** ****** ********* ****** ****** ****** ** *** ******** ****** ********* *** ******* ***** ******* ** ** **** ****** ************ ** *** *** ** **************** ******* ******