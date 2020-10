Didier Gosuin ordonne la fermeture immédiate du Centre culturel d’Auderghem

Le bourgmestre d’Auderghem Didier Gosuin a ordonné vendredi la fermeture immédiate, et pour un mois, du Centre culturel d’Auderghem, où a lieu depuis lundi et, initialement, jusqu’à dimanche, la pièce de théâtre «Madame Pylinksa et le secret de Chopin» d’Eric-Emmanuel Schmit.

