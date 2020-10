Un temps à rester chez soi ce week-end, ciel gris, vent: la météo dans votre région!

Une bonne raison de plus pour rester chez soi, en plus du Covid et du couvre-feu? C’est la météo! Il fera partiellement à très nuageux avec de faibles précipitations isolées samedi après-midi, surtout en Haute Belgique, selon les prévisions de l’IRM. Les maxima varieront de 11 ou 12 degrés sur les hauteurs ardennaises à 16 degrés en Flandre. Le vent sera modéré à assez fort de secteur sud à sud-sud-ouest avec des rafales jusqu’à 65 km/h.