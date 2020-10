Bruxelles Environnement mesure en conditions réelles la pollution des véhicules

L’organisme Bruxelles Environnement, en collaboration avec l’International Council for Clean Transportation (ICCT) et l’initiative The Real World Urban Emissions (TRUE), mène actuellement une campagne de mesure des polluants émis par les véhicules, indique-t-il lundi. Avec une particularité: les mesures se font en rue, dans la circulation.

*** ********** **** ********* ** ********** ******** *** ********** ** ********* ** *** ********* ************ ** ********** **************** ** **** *** ********** ** ****** **** *********** ** ******* *** ******* ************ *********** *** ***** ******** ** ******* *********** **** ********* *** ************** *** ** **** *** ** ** **** ****** ** ******** ** ******************* ** ****** ****** ** ************* ** *********** *** ******** ******* ** **** ** ***** ******** ********* ************** *** ********* ***** *** ********** ******* ** ***** ** ******* ** ******** ************** ********** ****** ***** ** ******* ********* ** ********* **************** ****** *** *** ************ ***** *********** **** ********* ** ****** *** ******** ** ************* **** ********** **** ******** *** ************** *** *********** ******** ** ******** ******************* ** ********** * ******* ** **** ***** ** ********* ****** **** ** ** ******** **** ********* *** ********** ******* **** *** ***** ********** ** *********** ** **** *** ********************** ******** ********* ************** ********** **** ********** ** ************** ** ** ****** ** ****** ** *********** ***** ** ****** *** ********** *** **** ***** ** *********** ************** ***** *********** ** ********** ****** *** **** ******* **** ** ***************