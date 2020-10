Des instituteurs en fin de formation vont renforcer les écoles de Bruxelles-Ville

Des étudiants de 3e année en instituteur maternel et primaire de la haute école Francisco Ferrer (HEFF) prêteront main forte dès mardi aux équipes éducatives des écoles maternelles et primaires qui rencontrent des difficultés d’encadrement, a annoncé lundi après-midi le cabinet de Faouzia Hariche, échevine à la Ville de Bruxelles chargée de l’Instruction publique, de la Jeunesse et des Ressources humaines.

***** *********** *** ******** ** *********** ********** ** ** ********* ************ ******** *************** ** *************** ************** ***** ** ***** ****** ** ****** ** ********** **** ******* *** ******** **** ******** *************** ***************** **** ********** ** ******** ** ******** *** *** ********** *** ********** ** ** ****** ** ***** ********** ** ************ ** ** **** **** ********** ******** **** **** ** ********* ********* *** ***** *********** *** ** ************ ***** ********* ** *** ****** *** ***** ******** **** ********* **** ** ******** *** ******** ** *** ********* ***** ***** ****** *** ****** ** ***** **************** ** ******* ***** ********* **** *** ***** *** ********* ************* ****** **** *** *** ******* **** ******* ***** ***** ** **************** ** ** ************ ** ** ** ************ ** ** **** *** ******* ******* ***** **** *** ****** **************** * **** ****** *** *********** ** ******* ** **************