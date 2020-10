Plus de 800 enseignants et travailleurs des écoles communales testés à Molenbeek

La commune de Molenbeek-Saint-Jean a testé plus de 800 enseignants, éducateurs et autres membres de l’encadrement et des services d’entretien dans ses 20 écoles communales du primaire et ses deux établissements du secondaire, a indiqué lundi en fin de journée le Cabinet de la bourgmestre Catherine Moureaux. Cette initiative a pour l’instant permis de détecter 17 cas positifs qui étaient tous asymptomatiques.

** **** *** ***** ********** *** *** ***** *********** *** *** ***** ********** ***** ** ******** ******** *** *** *** ***** ********** ****** *********** * ******** *** ******** ** ** ******** ********* *** *************** **** ** *** ********* **************** *** *** **** ********* **** ** ******** * **** ** *** ** * **** * **** ******** ******* *** ***** ******** ** ** ***** ** *** *********** *** ******* ******* ***** *** ******* ********** ** *********** **** ***** ****** ** ***** *** ** ***** ***** ** ********** *** ***** ********** * **** ******* *** *** ***** *** ********** *** **** ****** ************* **** ** *** * *** *********** **** ** ******* ****** *** ** *** ******** ******* *** ***** ********** ** *** ** *********** ******* ** ************ ********* ***** ** **** ****** ** ***** *** *** ***** ******** ***** ***** **** ******** ** ****** *** ********* *** ***** ******** *** *** *********** ********** *********** ***** ******** ** **** ********** *** ************ *** **** ** ********* ****** ****** ** *********** *** **** *** ********** ************** ****** ********* *** ******* ** ********* ** ******** ** ************ ******* *** ********** ******* ** ****** ** ******** ******* ****** ********** ************ ** ** ************ **** **** ***** ******** *** *********** ** *** ********** ***** ****** ** ***** ********** **** ** *********** ** *************** ** ****** * ******* ******* ****** ***** ** ** ******** **** * ******** **** ********* ** ************ ** *********** ******** ** ******************* ** ** *********** *********** *** * *** ************* **** *** ******* ******* ************* *** ***** ********** **** *** ******* ** ** ************ ****************** ** *** ********* ** ********* ***************** ******** ****** ********** **** ********* *** *** **** * *** ******* ******** ** ** ****** ** ******** ******* *** ***** ** *********** **** **** * ** ***** ********* ** ** **** **** **** * **************